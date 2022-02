Elden Ring: come sbloccare i Luoghi di Grazia e usare il viaggio rapido

Elden Ring ha già dimostrato di essere un titolo fuori scala, ricco di contenuti e segreti da scoprire, sparsi su una mappa tanto densa quanto estesa. Per facilitarne l’esplorazione, oltre al destriero chiamato Torrente, i giocatori possono ricorrere alla classica meccanica degli spostamenti rapidi tra i checkpoint già attivati.

Questo prezioso sistema di movimento, presente in ogni open world che si rispetti, può essere sfruttato in qualsiasi momento accedendo alla mappa di gioco, a patto di averla già esplorata almeno in parte. In generale, tolte alcune limitazioni specifiche, ogni Luogo di Grazia già attivo tra le lande dell’Interregno può essere selezionato come meta dei vostri spostamenti. Usata in combinazione con la possibilità di posizionare indicatori luminosi nel mondo di gioco, questa funzione permette quindi di tornare sui propri passi senza il timore di aver lasciato indietro qualcosa d'importante. Per concludere, ecco gli unici limiti che regolano il teletrasporto.

Durante la storia principale, alcuni Luoghi della Grazia potrebbero disattivarsi.

In certi luoghi, come ad esempio i Legacy Dungeon, il Viaggio Rapido è inutilizzabile.

Non è possibile utilizzare questa meccanica per sfuggire a un combattimento.

