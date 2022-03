Elden Ring: come sbloccare il New Game Plus e come funziona

Elden Ring è un gioco enorme, forse il più vasto mai realizzato da From Software. La grande quantità di contenuti presenti promette di impiegare i giocatori per più di 30 ore solo per completare la storia principale di Elden Ring, destinate ad aumentare considerevolmente se si punta a finirlo al 100%.

Per raggiungere quest’ultimo obiettivo e carpire tutti i segreti del mondo forgiato in collaborazione con George R.R. Martin sarà tuttavia necessario effettuare più di una run attraverso le lande dell’Interregno, come dichiarato in un’intervista dallo stesso Hidetaka Miyazaki. In questo senso torna molto utile la meccanica del New Game Plus.

Elden Ring: come funziona il New Game Plus

Dopo aver completato per la prima volta la storia principale di Elden Ring ed aver raggiunto i titoli di coda, sbloccherete la possibilità di cominciare una nuova partita attivando la modalità New Game Plus. In questo modo inizierete il gioco da capo mantenendo però invariato tutto il vostro equipaggiamento, le vostre abilità e le rune che avevate accumulato al momento della fine della prima partita, senza quindi dover ripartire da zero con un personaggio base.

Per controbilanciare questi utilissimi vantaggi, in modalità New Game Plus i nemici e i boss saranno molto più resistenti e infliggeranno danni più ingenti del solito, ma garantiranno anche un maggior numero di rune dopo essere uccisi.

Durante una partita in modalità New Game Plus avrete la possibilità di effettuare scelte narrative differenti da quelle compiute nella prima run, in modo da scoprire tutte le conseguenze previste dagli sviluppatori ed avere un quadro ancora più chiaro di tutta la trama di Elden Ring, oltre a poter ottenere armi ed equipaggiamento altrimenti non disponibili durante la prima partita e a sbloccare nuove interazioni con alcuni personaggi.

New Game Plus 2 e successivi

Se porterete a termine l'avventura principale anche in modalità New Game + potrete poi cominciare un'ulteriore nuova partita, chiamata in questo caso New Game +2, nella quale i nemici diventeranno ancora più forti e potrete portare tutti i progressi della vostra run in NG+. Questo sistema funziona ciclicamente fino al NG+7, dopodiché potrete comunque iniziare nuove partite successive portando con voi il vostro inventario, ma i nemici smetteranno di diventare più forti e resistenti.

Che voi siate ancora alle prese con la vostra prima partita nel gioco, oppure che vi siate già dedicati ad una run in modalità New Game Plus, potrebbero esservi sfuggite alcune delle meccaniche di gioco nascoste di Elden Ring.