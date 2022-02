Elden Ring: come sbloccare e richiamare il cavallo Torrente

Data la svolta open world di Elden Ring, From Software ha dato ai giocatori la possibilità di sfruttare una cavalcatura per esplorare le terre dell'Interregno in maniera più semplice e veloce. Ecco quando si ottiene Torrente e come richiamarlo.

Come già visto nella Network Test, la creatura nota come Torrente viene automaticamente sbloccata una volta raggiunto il terzo Luogo di Grazia, equivalente dei falò della serie Dark Souls da dove è possibile riposarsi ed effettuare varie azioni come il potenziamento del protagonista. Proseguendo in maniera lineare questo step accade direttamente sotto le mura del Castello di Grantempesta, subito dopo l'accampamento, ma non c'è un ordine prestabilito e in generale riguarda sempre il terzo checkpoint sbloccato.

Melina vi donerà un fischietto in grado di richiamare Torrente. È possibile usare la cavalcatura, comunque, solamente nell'overworld, mentre rimarrà bloccata durante le esplorazioni dei dungeon più piccoli e di quelli Legacy. Premendo Quadrato (X su Xbox) appare Torrente: in sella al destriero si possono sferrare attacchi leggeri e pesanti, ma anche lanciare magie; il fidato compagno d'avventure possiede inoltre un doppio salto ed una rapidità piuttosto elevata, consentendoci di sfruttare speciali vortici disseminati nell'Interregno per raggiungere i punti più elevati della mappa. Infine, se Torrente perde tutto gli HP è possibile rianimarlo (senza tornare al sito di Grazia) al costo di un ampolla curativa.