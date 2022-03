Elden Ring: come sconfiggere il Capo Semiumano e modificare l'aspetto delle armature

Sebbene non rientri tra le funzionalità che si sbloccano nel corso della trama principale, Elden Ring include la possibilità di modificare l'aspetto delle armature come in altri giochi di ruolo. Scopriamo insieme come funziona la trasmogrificazione e quali sono i suoi limiti.

Cos'è la trasmogrificazione

Prima di iniziare, rispondiamo subito ad una domanda. Che cos'è la trasmogrificazione? Per chi non lo sapesse, si tratta di una funzionalità presente in numerosi giochi (l'abbiamo vista ad esempio in Destiny 2 e Diablo 3) e grazie alla quale i giocatori possono modificare l'aspetto estetico di un pezzo d'armatura senza però alterarne le statistiche. Questo significa che potreste utilizzare un equipaggiamento fatto di stracci per sfruttare il fast roll e modificarne l'estetica affinché sembri che stiate utilizzando una corazza pesante.

Come sbloccare il kit da sartoria

Come per ogni feature di Elden Ring, il Senzaluce ha bisogno di trovare lo strumento giusto per sbloccare la possibilità di modificare il vestiario. Gli oggetti di cui avete bisogno si trovano in un dungeon chiamato Caverna Costiera e situato ad ovest rispetto al primo Luogo di Grazia di Sepolcride. Recatevi sulla spiaggia che affaccia ad ovest e andate alla ricerca dell'entrata di una caverna: entrate e procedete fino in fondo per giungere alla boss fight. Parliamo del Capo Semiumano, uno scontro che vi vedrà di fronte a due nemici non particolarmente pericolosi che possono essere eliminati anche singolarmente. Il trucco sta nel non spostare il combattimento nell'area adiacente a quella iniziale, poiché attirerete subito l'attenzione del secondo Capo semiumano e lo scontro diverrà molto più difficile da gestire per via della presenza di due boss e dei loro minion. Il modo migliore per affrontare questo nemico è accovacciarsi, muoversi intorno alla colonna sulla sinistra ed eliminare rapidamente tutti i nemici più piccoli, così da combattere contro un solo nemico. A questo punto schivate tutti gli attacchi indietreggiando e, quando le lame del nemico si incastrano nel pavimento, infliggetegli quanti più colpi possibile e poi ritornate sulla difensiva. Per semplificare la boss fight potete aiutarvi con le ceneri di evocazione o con un arco. Alla morte del secondo boss, riceverete automaticamente l'Ago per cucire d'oro e gli Strumenti di sartoria.

Come modificare le armature

Ora che avete gli strumenti, potete sbloccare l'opzione "Altera vestiario" presso i Luoghi di Grazia. Va precisato che tale funzionalità non è priva di limitazione e solo alcuni pezzi d'armatura possono essere modificati nell'aspetto. Richiamando l'opzione ai Luoghi di grazia, vi verrà permesso di accedere all'apposita schermata e alterare la skin delle corazze pagando un prezzo in Rune e senza la possibilità di vedere quale sarà il risultato finale.

Come annullare i costi di trasmogrificazione

Se volete sfruttare questa opportunità offerta da Elden Ring senza però sborsare le preziose Rune, occorre andare alla ricerca di Boc il Sarto, uno dei tanti personaggi sparsi in giro per l'Interregno, e completare la sua quest:

Fase 1: per trovare questo NPC occorre colpire lo strano cespuglio parlante situato tra il ponte e il telescopio nella porzione di mappa a sud-est rispetto alle "Rovine davanti al cancello". Colpite con un solo attacco il cespuglio di colore diverso rispetto a tutti gli altri e, una volta di fronte allo strambo personaggio, parlategli un paio di volte, così che vi dica dov'è diretto

