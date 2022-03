Elden Ring: come sconfiggere il Comandante O'Neil e ottenere l'Ago d'Oro Puro

Sebbene faccia parte della porzione della mappa che si può esplorare prima di sconfiggere il primo 'vero boss' di Elden Ring, Caelid è un'area davvero insidiosa e nella quale si nascondono anche un paio di quest molto interessanti, tra le quali troviamo quella di Gowry.

Come trovare Gowry e avviare la sua quest

A prescindere da come siate arrivati a Caelid (dalle Miniere di Sellia, dall'ascensore in fondo al Fiume Siofra o semplicemente da Sepolcride), per dare il via allaquest di Gowry occorre raggiungere la sua piccola capanna situata alle porte della città di Sellia, vicino ad una di quelle enormi creature con la testa da cane. Avvicinatevi alla capanna e parlate più volte con il personaggio incappucciato, così da accettare la sua missione. Il vostro obiettivo sarà quello di recarvi nelle paludi di Aeonia alla ricerca dell'Ago d'Oro Puro.

Come sconfiggere il Comandante O'Neil e trovare l'Ago

Trovare l'oggetto chiesto da Gowry non sarà affatto semplice, poiché l'Ago è nelle tasche di un boss, proprio al centro della palude. Prima di raggiungere l'arena del boss 'Comandante O'Neil', è probabile che riceviate la visita di Millicent sotto forma di spirito invasore: se trovate troppo complesso questo nemico, vi suggeriamo di sfruttare i geyser della palude per danneggiare l'avversario e farlo morire senza che dobbiate attaccarlo anche solo una volta. A questo punto dirigetevi al centro della palude, dov'è presente un grosso guerriero, ovvero il boss. Sconfiggere il Comandante O'Neil non è particolarmente difficile per via della sua lentezza, ma dovreste fare molta attenzione ai guerrieri che evocherà in due momenti dello scontro: i primi sono armati di spada e balestra, i secondi di una grossa ascia. Questi nemici sono letali, soprattutto quando ricevono un potenziamento temporaneo che ne aumenta potere d'attacco e salute. Prendetevi tutto il tempo per eliminarli uno alla volta e colpirli solo quando sono privi del buff, poiché non verranno evocati più volte. Una volta che il Comandante è solo potete attaccarlo quando esegue attacchi più lenti, come quello durante il quale agita la sua arma come se fosse uno stendardo di guerra. Volendo, potreste procurarvi frecce avvelenate per colpire ripetutamente il nemico ed evitare di attaccarlo direttamente con un'arma. Una volta sconfittoil boss, riceverete circa 14.000 Rune, l'arma 'Stendardo del Comandante' e l'Ago d'Oro Puro.

A cosa serve l'Ago d'Oro Puro?

A questo punto tornate da Gowry e consegnategli l'Ago, il quale necessita di una piccola riparazione. Dopo aver dato l'oggetto al personaggio, riposate presso un Luogo di Grazia e tornate da lui per ricevere la versione restaurata dell'Ago d'Oro Puro, la quale va consegnata a Millicent, una donna che soffre di una rara malattia. La ragazza si trova nella Chiesa della Piaga, punto d'interesse che può essere raggiunto dalla salita alle spalle della città di Sellia. Entrate nella chiesa distrutta, sbloccate il Luogo di Grazia e parlate con Millicent per dare il via alla sua quest.

