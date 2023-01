Elden Ring: come sconfiggere Malenia, quali sono i suoi punti deboli?

Il mondo di Elden Ring, come da tradizione dei titoli sviluppati da From Software, è pieno di nemici pericolosi e avversari formidabili - tra cui il cartonato XXL di Miyazaki - con cui il giocatore si ritrova a doversi confrontare per procedere all’interno dell'avventura, oppure semplicemente per ottenere risorse ed equipaggiamento.

Esistono poi alcune creature che risultano estremamente difficili da sconfiggere, per le quali è dunque necessario prepararsi a dovere e adottare la strategia di combattimento giusta in modo da evitare di essere sconfitti per decine (se non addirittura centinaia) di volte nel tentativo di ottenere la vittoria. Uno degli esempi più famosi e rappresentativi di questo tipo di scontri è la boss fight di Malenia, la Spada di Miquella: si tratta di una boss fight assolutamente opzionale e non molto semplice da trovare durante l’avventura, ma che risulta importante per approfondire alcuni degli aspetti narrativi del gioco. Malenia è un nemico veramente straordinario, riconosciuto dalla maggior parte del pubblico di Elden Ring come uno dei combattimenti più difficili dell’intero gioco, nonché probabilmente il più difficile in assoluto. Vediamo quindi alcuni consigli e trucchi per sconfiggere Malenia più facilmente.

Preparatevi adeguatamente

Per prima cosa, assicuratevi di prepararvi allo scontro in maniera maniacale: potenziate al massimo il vostro personaggio e le vostre ampolle curative, e assicuratevi di avere a vostra disposizione balsamo, rune maggiori e altri potenziamenti di vario genere. Inoltre, è molto importante sbloccare quella che è a tutti gli effetti l’evocazione più potente di Elden Ring: stiamo parlando della Lacrima Riflessa, la quale creerà un vostro clone identico con tutte le vostre attuali statistiche e il vostro equipaggiamento. Questa evocazione sarà fondamentale per distrarre l’attenzione di Malenia durante il combattimento, e sarà anche in grado di infliggere gravi danni al boss mentre voi sarete impegnati a recuperare le energie.

Prima fase

Passiamo ora alla fase di combattimento vera e propria. Malenia utilizza inizialmente soltanto una spada e una serie di colpi pericolosi ma tutto sommato non troppo difficili da evitare: durante questa fase vi consigliamo dunque di schivare sempre i suoi affondi invece di utilizzare uno scudo, poiché Malenia si cura ogni volta che mette a segno un colpo, anche se questo viene parato e anche se colpisce le vostre evocazioni.

I veri problemi inizieranno quando avrete diminuito di un terzo la sua salute: a quel punto il boss inizierà ad utilizzare la sua tecnica speciale, una combo di colpi estremamente pericolosa e difficile da schivare, chiamata Danza dell’Acqua. In questo caso vi consigliamo di ricorrere anche alla parata se vi ritrovate in difficoltà, poiché altrimenti verrete quasi sicuramente eliminati dalla raffica di colpi scatenati da Malenia. Per provare ad anticipare le mosse del vostro avversario e aumentare le probabilità di sopravvivere, potete osservare i suoi movimenti: prima di cominciare la combo della Danza dell'Acqua, infatti, Malenia si solleverà a mezz'aria per qualche istante, durante i quali sarà vulnerabile ad una vostra contromossa. Potrete dunque approfittarne per lanciarle addosso un vaso congelante: in questo modo riuscirete a resettare le sue mosse, annullando completamente la sua combo e guadagnando una finestra temporale per contrattaccare.

Seconda fase

Al termine della prima fase della boss fight, l’estetica e le mosse offensive di Malenia cambieranno radicalmente, aggiungendo un ulteriore fattore di spettacolarità e letalità allo scontro. In particolare, il vostro avversario inizierà ad utilizzare un nuovo attacco speciale chiamato Sboccio della Marcescenza, il quale infligge moltissimi danni e lo status di alterazione della Marcescenza Scarlatta: cercate quindi di evitarlo sempre e di non entrare nel raggio d'azione della Marcescenza. Durante la parte finale dell'animazione di questo attacco, tuttavia, Malenia rimarrà esposta ai vostri attacchi a distanza, e saranno questi i momenti che dovrete sfruttare per colpirla.

Punti deboli di Malenia

Anche il boss più temibile di Elden Ring, tuttavia, possiede alcune debolezze, che possono essere sfruttate dai giocatori per ottenere un vantaggio durante lo scontro. Il primo punto debole risiede nello scarso valore di equilibrio del boss: si tratta infatti di una creatura che basa i propri movimenti e i propri attacchi sulla destrezza, e può quindi essere facilmente sbilanciata e stordita per alcuni secondi mettendo a segno alcuni colpi pesanti, magari imbracciando la vostra arma con due mani.

Il secondo punto debole, nonché probabilmente quello più importante, è il Sanguinamento: Malenia subisce infatti moltissimi danni da questo particolare stato di alterazione, e diventa quindi fondamentale sfruttarlo se volete avere una speranza di vittoria. Vi torneranno quindi estremamente utili la katana chiamata Fiumi di Sangue, e l'incantesimo Sciame di Mosche: entrambi infliggono grandissimi danni da Sanguinamento, e sono quindi ottimi per ridurre di molto la salute di Malenia anche con pochi colpi.

Grazie a questi consigli sarete in grado di migliorare nettamente le vostre prestazioni con questo boss. A proposito, sapevate che una streamer ha sconfitto Malenia giocando contemporaneamente su PS5 e PC?