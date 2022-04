Elden Ring: come sconfiggere Morgott, il Re Presagio

La prima volta che arrivate a Lyndell, la città capitale dell'Interregno in Elden Ring (ecco come combattere con due armi in Elden Ring), vi troverete ad affrontare diversi pericoli, ma la minaccia principale si trova prima dell'Albero Madre, proprio vicino al trono: stiamo parlando di Morgott, il Re Presagio.

La sorpresa di ritrovarvi di fronte per la seconda volta (o terza, se lo avete anche sconfitto nel campo di battaglia davanti alle mura della città) a Margit è in realtà il vostro primo vero vantaggio della battaglia. Se infatti il nemico userà questa volta una lunga spada al posto del bastone adoperato al Castello Grantempesta, gran parte degli attacchi della prima fase rimarranno uguali, o molto simili. Un elemento importante del combattimento in Elden Ring è la possibilità di spezzare l'equilibrio degli avversari, aprendovi così una finestra per l'attacco critico. Questa strategia è particolarmente utile proprio contro Morgott: sfruttate quindi attacchi in salto e pesanti. Per quanto riguarda la difesa, l'uso del martello da parte del boss è l'opportunità più ghiotta per indebolirlo, essendo generalmente prevedibile e semplice da schivare, soprattutto se anticipato con un roll in avanti.

Arrivati alla seconda fase, il pericolo più importante riguarda il buff dell'arma. Inoltre, le mosse ad area diventeranno più frequenti, con l'evocazione continua di spade. Rimanendo concentrati, tuttavia, non dovrebbe essere troppo problematico evitarle. Attenzione invece alla presa: è un attacco che Morgott effettua direttamente con la lama e potrebbe risultare in ingenti danni, spesso mortali. Se siete disposti a farvi aiutare, infine, è bene sapere che prima della nebbia troverete a terra il segno d'evocazione di Melina, che potrebbe essere di grande aiuto per allentare un po' la pressione del boss.

