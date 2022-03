Elden Ring: come sconfiggere la Sentinella dell'Albero

L'Interregno di Elden Ring è pieno di nemici pericolosi che possono essere affrontati a discrezione del giocatore. Una volta arrivati a Sepolcride, vi troverete dinnanzi ad uno di questi boss opzionali e sarà davvero difficile riuscire a resistere alla tentazione di farlo fuori.

Dopo il vostro ingresso nell'area chiamata Sepolcride, incontrerete un NPC vicino ad un luogo di Grazia e, proprio di fronte a voi, noterete una lunga salita con un grosso cavaliere in armatura dorata a cavallo. Si tratta della Sentinella dell'Albero, un boss opzionale che potete decidere liberamente se eliminare o meno, ma sappiate che entrare nel suo campo visivo attirerà inevitabilmente la sua attenzione, facendo in modo che inizi a darvi la caccia. Per via delle sue dimensioni generose e dell'enorme alabarda che utilizza con una sola mano, gli attacchi di questo nemico non sono solo letali, ma hanno anche una gittata notevole. Sappiate però che esiste un metodo per mandare all'altro mondo questo pericoloso nemico senza farsi mai toccare.

Innanzitutto va precisato che gli attacchi con l'alabarda di questo temibile avversario sono imprevedibili ed è quindi sconsigliato avvicinarsi a lui per colpirlo. Il metodo più sicuro per sferrargli uno o più colpi è stargli il più lontano possibile e attendere che esegua un'azione ben precisa: l'attacco in corsa. Di tanto in tanto, la Sentinella dell'Albero indietreggerà per poi correre verso di voi ed eseguire un attacco: è questo il momento di attendere che si avvicini a voi e poi schivare all'indietro. Effettuando una schivata verso di lui, farete in modo da sfruttare quei pochi istanti al termine della sua corsa per infliggergli un paio di colpi e poi tornare a scappare per attendere che faccia di nuovo la stessa mossa. Per fargli più male, potete utilizzare incantesimi o weapon art (magari rinunciando alle ampolle curative per avere sempre i Punti Abilità carichi) come ad esempio il letale attacco della katana del Samurai.

Seguendo questa tattica il combattimento sarà più lungo, ma avrete la certezza di poterlo attaccare senza subire nessuno dei suoi potenti attacchi. Sappiate però che al raggiungimento del 50% di salute, questo boss inizierà ad utilizzare anche lo scudo, con il quale si scaglia con violenza sul terreno generando una potente onda d'urto. Si tratta a conti fatti dell'unico attacco pericoloso per chi gioca sulla difensiva, sebbene si possa annullare il suo potere distruttivo eseguendo una schivata al punto giusto. Chi è più coraggioso può anche provare ad attaccarlo con qualche attacco potente caricato in salto, visto che colpi violenti come questo possono stordirlo e renderlo inerme per qualche istante.

In alternativa, potete sfruttare Torrente e avvicinarvi a lui per colpirlo una sola volta, magari caricando l'attacco poco prima di sfiorarlo, e poi indietreggiare subito in attesa di ripetere nuovamente il tutto. A prescindere da quale delle due tecniche decidiate di utilizzare per eliminare questo nemico, il suo abbattimento vi permetterà di ottenere 3.200 Rune e la sua arma, ovvero l'Alabarda Dorata. Probabilmente, però, dovrete attendere un po' prima di poter utilizzare con una mano questo strumento di morte, visto che ha dei requisiti di Forza piuttosto elevati.

