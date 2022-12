Elden Ring come Star Wars: un'Invasione ricorda la battaglia tra Obi-Wan e Anakin!

Come ben sapranno tutti i Senzaluce che si sono cimentati nelle sfide PvP dell'Interregno, per sopravvivere alle Invasioni di Elden Ring serve grande spirito di adattamento e forza di volontà... un po' come i Jedi e i Sith di Star Wars, verrebbe da pensare osservando una clip che sta facendo il giro dei social!

Nei giorni scorsi, il redditor Jolly_Old_Lautrec è riuscito a calamitare le attenzioni dei tanti appassionati del soulslike di FromWoftware che stavano attendendo con impazienza la notizia del GOTY a Elden Ring durante i Game Awards 2022 pubblicando il video di uno spettacolare combattimento avvenuto nel corso di un'Invasione.

La battaglia ha visto i due Senzaluce fronteggiarsi sullo sfondo di un'ambientazione immersa nella lava di uno dei tanti dungeon che imperlano la mappa dell'Interregno (non forniremo ulteriori dettagli per evitare spoiler). I due contendenti hanno dato vita a uno scontro davvero molto intenso e ricco di colpi di scena: l'esploratore del dungeon e il suo invasore hanno fatto leva sulle rispettive abilità e cercato di superare in astuzia l'avversario decidendo con parsimonia i punti della mappa più adatti per affondare i colpi.

Osservando la clip, ai patiti di Guerre Stellari non saranno certo sfuggite le forti analogie tra questa sfida PvP di Elden Ring e l'iconica battaglia combattuta da Anakin e Obi-Wan in Star Wars Episodio 3: La Vendetta dei Sith. Dategli un'occhiata e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo: prima di lasciarvi ai commenti, cogliamo l'occasione per invitarvi a leggere la nostra analisi sulle Arene PvP di Elden Ring con l'update del Colosseo.