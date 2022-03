Elden Ring: come si torna alla zona iniziale?

In modo simile a quanto visto nei precedenti Souls, anche Elden Ring si apre con una sfida molto ardua, rappresentata da una boss fight ai limiti del fattibile. Una volta sconfitti - cosa che accade alla maggior parte dei giocatori - l’esperienza targata FromSoftware prosegue sui suoi binari, ma è possibile fare ritorno a quella zona iniziale?

L’unico modo per potersi vendicare del primo boss è esplorando la parte occidentale di Liurnia: l’area che si trova oltre Grantempesta e che ospita l’Accademia di Raya Lucaria. Setacciando le sponde del lago in direzione nord-ovest, troverete un’altura che ospita dei portali segnalati sulla mappa come i Quattro campanili. A esclusione di quello in cima alla collina, sede di un tesoro utile al vostro scopo, ogni varco è affiancato da un breve messaggio che suggerisce la meta di quel teletrasporto. Nello specifico, per tornare all’arena visitata a inizio gioco, dovrete attivare il Precipizio dell’attesa. In conclusione, ricordiamo che il cosiddetto Erede Innestato vi premierà con uno scudo e un’ottima arma dual, propria dei discendenti della stirpe aurea.

