Elden Ring: come e dove trovare l'Ascia Fendighiaccio

Durante la vostra avventura attraverso l'enorme Interregno di Elden Ring potrete trovare ed utilizzare una grande quantità di armi differenti, suddivise tra spade, asce, lance, randelli e molto altro ancora (sulle nostre pagine potete trovare la guida alle armi più potenti di Elden Ring).

Alcuni strumenti di morte a nostra disposizione, inoltre, possiedono anche la capacità di infliggere danni elementali, tra i quali figurano i danni da ghiaccio, fuoco, magico, fulmine e sacro. Molti nemici e boss risultano particolarmente vulnerabili ad alcuni di questi elementi: fronteggiarli con un'arma in grado di infliggere tali tipologie di danno vi permetterà di ottenere un vantaggio non indifferente.

Uno degli elementi più utili è il ghiaccio, che rallenta la rigenerazione della stamina, infligge danno aggiuntivo nel tempo e riduce del 20% la resistenza ai danni dei nemici colpiti. Una delle migliori armi di tipo ghiaccio è l'Accetta Fendighiaccio, un'ascia impugnabile con una mano sola ed ottima compagna con la quale far strage di nemici per diverse ore di gioco. Inoltre, l'ascia possiede l'abilità speciale Pestone Brinoso, che vi permette di infliggere una grande quantità di danni ad area in un colpo solo. Si rivela quindi molto utile per sconfiggere velocemente gruppi numerosi di avversari, risparmiando tempo e riducendo al minimo i rischi di un combattimento all'arma bianca.

Dove trovare l'Accetta Fendighiaccio

L'Accetta Fendighiaccio si trova nella regione occidentale di Liurnia Lacustre, la macro-area raggiungibile dopo aver sconfitto Godrick l'Innestato al Castello Grantempesta, e più precisamente nei pressi delle rovine del Quartiere dei Templi, che si trovano appena a sud-ovest dell'Accademia di Raya Lucaria. Al centro di queste rovine troverete un baule, ben difeso da alcuni nemici, dentro il quale troverete proprio l'ascia in questione. A questo punto vi basterà controllare di avere tutti i requisiti per poterla utilizzare al massimo delle sue potenzialità, anche se giunti a questo punto della vostra partita non dovreste avere alcun problema in tal senso poiché quest'arma richiede solo 11 punti di Forza e 16 punti di Destrezza.

A proposito dell'Accademia di Raya Lucaria, se non sapete come accedere all'interno di questa zona, necessaria per proseguire con la storia principale del gioco, potete dare un'occhiata alla nostra guida per accedere all'Accademia di Raya Lucaria.