Elden Ring: come trovare il boss segreto di Farum Azula

Uno degli ultimi Legacy Dungeon di Elden Ring è Farum Azula in frantumi, un luogo decisamente pericoloso ma contenente grandi ricompense. Tra i segreti di questa location c'è addirittura un boss segreto, di cui probabilmente avrete già letto in diverse descrizioni durante la vostra avventura nell'Interregno.

La battaglia di cui stiamo parlando è quella contro il Lord Draconico Placidusax, che si trova proprio al centro dell'incessante tempesta che imperversa a Farum Azula (se volete saperne di più, a portata di click trovate il riassunto della lore di Elden Ring). Per arrivare da questa creatura dovrete seguire un percorso partendo dal luogo di grazia "Prossimità del granponte". Trasportatevi qui e tornate indietro, prendendo l'ascensore che si trova subito alle vostre spalle: superate quindi la piccola chiesa, schivando o sconfiggendo le belve al suo interno, e proseguite sempre avanti.



A questo punto, posizionando correttamente la telecamera, potrete scorgere delle piattaforme in basso sui cui saltare; scendete fino ad arrivare ad un pezzo di struttura distrutto, sulla cui superficie si possono vedere degli scheletri sepolti. Uno di questi spazi è vuoto, e appena sarete sopra di esso apparirà a schermo un prompt per permettervi di sdraiarvici.

Dopo questo passaggio partirà una cutscene e subito dopo sarete pronti ad affrontare Placidusax. Avete finito il nuovo gioco di From Software? Ecco cosa si perde e cosa si tiene nel new game plus di Elden Ring.