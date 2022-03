Elden Ring: come trovare la Chiave Scintipietra e accedere all'Accademia di Raya Lucaria

Tra i vari luoghi che si possono visitare in giro per l'interregno di Elden Ring vi è anche l'Accademia di Raya Lucaria, posto molto pericoloso il cui accesso è bloccato da un sigillo magico. Scopriamo insieme come trovare l'oggetto che permette di spezzare l'incantesimo e aprire il cancello.

Come trovare la Chiave di Scintipietra

Per poter distruggere l'aura azzurra che impedisce di aprire le porte dell'Accademia di Raya Lucaria in Elden Ring è necessario un oggetto chiave che prende il nome di Chiave di Scintipietra e, fortunatamente, trovarlo è molto facile. La chiave per il luogo d'interesse è situata poco più ad ovest rispetto all'enorme struttura al centro del lago, in corrispondenza della grossa roccia appuntita. Proprio lì si nasconde un drago che dorme e alle sue spalle potete trovare il cadavere di uno stregone le cui tasche contengono proprio la Chiave di Scintipietra. Non è obbligatorio eliminare il drago per poter trovare l'oggetto e, sfruttando lo scatto del cavallo Torrente, potete avvicinarvi alla chiave per raccoglierla e darvela a gambe.

Posizione della seconda Chiave di Scintipietra

Una volta sbloccato l'accesso all'Accademia di Raya Lucaria e a tutti i suoi edifici, potrete andare a caccia anche della seconda Chiave di Scintipietra, la quale vi tornerà utile per il completamento della quest di Thops. Raccogliere l'ultima chiave è più complesso poiché questa si nasconde all'interno della chiesa nella porzione ovest dell'Accademia di Raya Lucaria e occorre accedervi dai tetti. Le finestre nella parte superiore della chiesa, infatti, sono aperte e permettono al giocatore di entrare e di camminare lungo le travi di legno che sorreggono la struttura. Osservando con attenzione l'ambiente circostante per evitare rovinose cadute, atterrate su uno dei grossi lampadari e potrete raccogliere la seconda ed ultima Chiave di Scintipietra.

Prima di lasciarvi all'immagine della mappa con sopra indicata la posizione dei due oggetti, vi invitiamo a dare un'occhiata alla guida con i consigli su come ottenere ed utilizzare il Cuore di Drago in Elden Ring.