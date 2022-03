Elden Ring: come trovare un famoso personaggio di Dark Souls

Se avete iniziato ad esplorare l'Interregno in Elden Ring, sappiate che nella prima area del gioco FromSoftware si nasconde una sorta di easter egg a tema Dark Souls e raggiungerlo è davvero semplice.

Se vi siete già addentrati nelle Rovine incenerite dal Drago (a proposito, avete già letto la nostra guida su come sconfiggere il Drago Volante Agheel in Elden Ring?), avrete notato che a nord dello specchio d'acqua vi è un ponte ed è possibile percorrere una sorta di fiumiciattolo. Continuate a camminare in questa direzione facendo molta attenzione agli scheletri, dal momento che in corrispondenza del ponte vi tenderà un'imboscata un piccolo esercito, e proseguite fino a quando non vedrete l'entrata di una caverna sulla sinistra, ovvero il dungeon Caverna di Acquafosca. Prima di entrare potreste sconfiggere l'invasore per proseguire nella quest di Yura, il Cacciatore di Dita Insanguinate, e ottenere un'arma unica. A questo punto addentratevi nella caverna fino ad attraversare la foschia: vi ritroverete in una stanza senza il boss, che non si manifesterà fino a quando non aprirete il forziere. Come potete notare, si tratta di Patches la Iena, personaggio noto ai fan di Dark Souls. Cercate di non eliminarlo e colpitelo con attenzione, poiché ad un certo punto dello scontro si fermerà e vi implorerà di risparmiarlo: così facendo potrete tornare in futuro da lui e acquistare una serie di oggetti e progetti per il crafting che vi torneranno utili. Fate attenzione a non aprire nuovamente il forziere che si trova accanto a Patches, poiché verrete attirati in una trappola non particolarmente pericolosa e non ci guadagnerete nulla.

Prima di lasciarvi ad un'immagine della mappa con sopra indicata la posizione esatta di Patches, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come creare Kratos da God of War in Elden Ring.