Elden Ring: come trovare e sconfiggere il Drago Volante Agheel

Persino nella primissima area di gioco, Elden Ring propone ai giocatori una miriade di boss opzionali che possono essere abbattuti con l'obiettivo di ricevere preziose ricompense. Tra questi troviamo anche il pericoloso Drago Volante Agheel, scopriamo insieme come sconfiggerlo senza troppi problemi.

Come trovare il Drago Volante Agheel

Come anticipato poco sopra, questo boss opzionale è disponibile sin da subito nei paraggi del punto d'ingresso nell'area chiamata Sepolcride, più precisamente ad est del primo Luogo di Grazia. Questo enorme drago si aggira nei dintorni delle Rovine incenerite dal Drago, ovvero lo stesso luogo in cui dovreste fare moltissima attenzione poiché al suo interno potreste compiere un errore in grado di compromettere la partita in Elden Ring. Dal momento che l'area in questione è completamente aperta e il nemico è piuttosto grande, non sarà affatto difficile scoprirne la posizione. In caso contrario, continuate a muovervi in giro per il punto d'interesse e prima o poi il nemico si farà vivo.

Come sconfiggere il boss con gli incantesimi

Questo è il metodo più semplice dei due che vi spiegheremo, poiché richiede molta meno attenzione nei confronti delle azioni compiute dal drago. Innanzitutto, distribuite le ampolle per fare in modo da averne una o due per ripristinare la vita e tutto il resto per ricaricare i punti abilità, poiché avrete bisogno di molto mana per eliminare il boss a suon di magie. A questo punto saltate in sella al vostro cavallo e andate alle Rovine incenerite dal Drago per affrontare il nemico. Restate sempre su Torrente e state alla larga dal boss, evitando le fiammate frontali allontanandovi da lui e quelle dall'alto muovendovi perpendicolarmente rispetto alla direzione verso la quale sta guardando quando balza in aria. Continuate a lanciare incantesimi e a ricaricare i punti abilità con le ampolle e nel giro di qualche minuto starete esultando per la vittoria.

Come eliminare il boss con le armi corpo a corpo

Il secondo metodo è più complesso, poiché obbliga il giocatore ad avvicinarsi al drago per colpirlo e, come potete facilmente intuire (è probabile che l'abbiate già scoperto), alcuni attacchi del boss possono eliminare istantaneamente il Senzaluce. Il trucco per evitare di essere sconfitti da Agheel è quello di combattere sempre e solo sul cavallo e attaccare esclusivamente quando si aprono specifiche finestre durante le quali il nemico non può reagire. Continuate a stare in movimento proprio a pochi metri dal drago e ad attendere che faccia la sua prossima mossa: mentre è a terra il nostro Agheel può iniziare a sputare fuoco o ad effettuare una breve rincorsa che culmina con una testata. Quando inizia a sputare fuoco, effettuate uno scatto verso sinistra e correte il più velocemente possibile sotto la sua pancia per attaccare ripetutamente una delle zampe e, quando sentite che la fiammata è terminata, scappate subito prima di essere colpiti dalla sua coda. È possibile colpirlo una volta anche quando si prepara a dare la testata, a patto però che riusciate con lo scatto del cavallo ad evitare l'attacco e a posizionarvi sotto di lui. Ogni volta che invece prende il volo, spostatevi sempre verso destra o sinistra, poiché in questi casi si muoverà in linea retta sparando fuoco. Lo stesso vale quando si aggrappa alla parete rocciosa: fuggite via ed evitare l'attacco a base di fuoco che ha un raggio d'azione particolarmente esteso e rischia di eliminarvi in un batter d'occhio. Vi suggeriamo infine di concentrarvi sulla stessa zampa per gli attacchi, così che dopo un determinato numero di colpi si possa infliggergli un duro colpo alla salute e velocizzare lo scontro.

La sconfitta di questo nemico potente garantisce al Senzaluce sia 5.000 Rune che un Cuore di Drago, oggetto molto prezioso di cui vi parleremo a breve in una guida dedicata. Sappiate inoltre che non vi è alcun modo per tagliare la coda di Agheel, quindi evitate di concentrare le vostre forze su quella parte del corpo della creatura con un'arma da taglio poiché non ne ricaverete alcuna arma.

Se state cercando aiuto per far fuori tutti i boss opzionali che si aggirano nell'area iniziale del titolo FromSoftware, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come sconfiggere la Sentinella dell'Albero in Elden Ring.