Elden Ring: come trovare il talismano Scarabeo d'argento, utile per farmare oggetti

Il mondo di Elden Ring ospita novanta Talismani con cui è possibile creare la propria build personalizzata. In genere gli effetti di questi amuleti accrescono la potenza del Senzaluce, ma esistono eccezioni che vanno a influenzare anche altri aspetti dell’opera di FromSoftware. Una di queste è rappresentata dallo Scarabeo d’argento.

A differenza del talismano dello Scarabeo d’oro di Elden Ring, che ricordiamo aumentare del 20% le Rune guadagnate eliminando nemici, il coleottero argentato serve a incrementare significativamente la Scoperta oggetti (+75), ovvero le possibilità che gli avversari sconfitti lascino cadere a terra un bottino. L’oggetto in questione è nascosto nel Sentiero segreto del Sacro Albero, il dungeon accessibile dal montacarichi di Rold situato immediatamente dopo la capitale.

Raggiunta la camera centrale del sotterraneo (caratterizzata dalla presenza di polpi giganti e masnadieri), salite la scalinata fino a notare un’apertura nel parapetto alla vostra sinistra. Malgrado le apparenze, gettandovi da quel punto atterrerete su un ponte invisibile posto di fronte alla stanza in cui dovrete entrare. Il talismano che cercate si trova esattamente in quel luogo, in uno scrigno nascosto da un muro illusorio. In conclusione, vi ricordiamo che per sbloccare questo percorso opzionale è indispensabile ricomporre il Ciondolo Segreto dell’Albero Madre. Ecco dove si ottengono le due metà del medaglione.

Ciondolo segreto del Sacro Albero (dx) : si prende a Liurnia, nel Villaggio degli albinauri, dall’NPC nascosto all’interno di un grande vaso.

: si prende a Liurnia, nel Villaggio degli albinauri, dall’NPC nascosto all’interno di un grande vaso. Ciondolo segreto del Sacro Albero (sx): si prende sulle Vette dei giganti, oltre le mura di Castel Sol, dopo aver sconfitto il boss di quella zona.

A proposito di Castel Sol, sulle pagine di Everyeye potete anche scoprire come risolvere l’enigma del quadro Stregone di Elden Ring, uno dei sette dipinti sparsi per l’Interregno che assicurano ricompense uniche nel loro genere.