Elden Ring: come trovare il Talismano dello Scarabeo d'Oro, utile per farmare Rune

Avanzare in Elden Ring non è un'impresa semplice e qualche livello extra potrebbe agevolare il Senzaluce grazie all'aumento delle statistiche e alla possibilità di utilizzare nuove armi e armature. A tal proposito, è molto utile entrare in possesso del Talismano dello Scarabeo d'Oro, grazie al quale si possono aumentare le Rune ottenute nel gioco.

Dove si trova lo Scarabeo d'Oro

Lo Scarabeo d'Oro è un particolare Talismano di Elden Ring che aumenta di circa il 20% il quantitativo di Rune ottenute all'eliminazione degli avversari ed è quindi un alleato fondamentale di chi vuole dedicarsi al farming. Per trovare l'oggetto in questione occorre avventurarsi in quel di Caelid, la porzione di colore rosso sulla mappa che si trova ad est di Sepolcride. Il vostro obiettivo è un dungeon che prende il nome di Caverna Abbandonata e il cui ingresso è parecchio complesso da individuare. Partite dal Luogo di Grazia chiamato Muro Ardente e procedete verso est fino a superare l'enorme creatura con la testa di cane: vi ritroverete di fronte ad un dirupo, abbassate lo sguardo per trovare una sporgenza con l'ingresso di una grotta. Saltate in sella al cavallo e raggiungete questo appiglio con un doppio salto, in questo modo vi ritroverete di fronte all'entrata della Caverna Abbandonata.

Come ottenere lo Scarabeo d'Oro

Per mettere le mani sullo Scarabeo d'Oro non dovete fare altro che giungere fino in fondo al dungeon, attraversare la foschia e battere il boss. Non si tratta di un'impresa semplice, poiché la struttura del dungeon è piuttosto complessa e non è difficile perdersi tra i vari cunicoli popolati da nemici in grado di alterare lo status del Senzaluce con veleno e marcescenza scarlatta. Prima di entrare, quindi, procuratevi i consumabili utili a contrastare questi malus e proseguite fino alla coppia di boss: il Cavaliere Marcescente con Lancia e il Cavaliere Marcescente con Falcetto. Fortunatamente dovrete affrontare i nemici singolarmente, ma si tratta in entrambi i casi di avversari molto abili che potrebbero eliminarvi facilmente se non siede adeguatamente potenziati. In ogni caso potete ricordare la posizione del dungeon e raggiungere il suo Luogo di Grazia in un secondo momento.

