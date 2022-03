Elden Ring: come uccidere gli scheletri, i trucchi per avere la meglio

Vista la varietà di nemici che contraddistingue Elden Ring, i giocatori immersi nell’Interregno potrebbero essere colti alla sprovvista, specie se nuovi alle trovate del team di Hidetaka Miyazaki. Nel gioco, un esempio di quanto è importante conoscere i propri avversari, è dato dagli scheletri, che possono essere uccisi soltanto in due modi.

In modo simile a quanto visto nei precedenti souls, una volta azzerata la loro barra della salute, i non-morti del nuovo titolo creato da FromSoftware sono in grado di rialzarsi come se niente fosse. Per ovviare a tutto ciò – dopo averne abbattuto uno – i giocatori sono costretti a infierire su quelle ossa, prima che esse possano ricomporsi nuovamente. Tuttavia, grazie agli sforzi di quello che in Elden Ring viene chiamato Ordine aureo, esiste anche un altro metodo per sbarazzarsi degli scheletri. Ci riferiamo nello specifico ai Vasi d’acqua santa che è possibile creare direttamente dal menu, a patto di aver già fatto la conoscenza di Kalé e acquistato il Ricettario del missionario [1]. Per concludere, nel caso ce ne fosse bisogno, vi ricordiamo che questo NPC può essere incontrato a Sepolcride, dentro quel che rimane dell’antica Chiesa di Elleh.

