Elden Ring, la community festeggia: dal successo del trailer all'esultanza di Reddit

L'annuncio della data di uscita di Elden Ring ha chiuso l'evento di apertura dell'E3 2021, portando con sé un ricchissimo gameplay trailer dell'Action RPG di FromSoftware.

Le novità hanno dato il via ai festeggiamenti dell'intera community di appassionati che da due anni attendeva aggiornamenti sullo stato dei lavori. A testimoniarlo sono in primo luogo i numeri registrati dal nuovo filmato dedicato. Sui canali ufficiali di Bandai Namco Europe, il trailer di Elden Ring ha già superato il milione di visualizzazioni, mentre il portale giapponese di FromSoftware registra quasi 800.000 visualizzazioni per il filmato, con il medesimo risultato per i canali nipponici di Bandai Namco.

Le celebrazioni sono inoltre esplose all'interno del SubReddit dedicato a Elden Ring, peculiare piazza virtuale che per due anni si è profusa nell'analisi di speculazioni, ipotesi, indiscrezioni e speranze legate al gioco. A conclusione del Summer Game Fest Kickoff Live, i frequentatori di Reddit hanno inondato la sezione di commenti celebrativi e manifestazioni di gioia, tra battute legate a un'Umanità finalmente ripristinata, lodi al Sole e omaggi all'eroico Geoff Keighley, organizzatore dell'evento legato all'E3 2021.

In attesa di scoprire se la produzione firmata da Miyazaki e George R. R. Martin tornerà a mostrarsi allo show E3 2021 di Bandai Namco, vi segnaliamo che potete trovare tutti i dettagli su trama e gameplay dell'Action RPG nella nuova anteprima di Elden Ring disponibile sulle pagine di Everyeye.