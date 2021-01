Elden Ring compare su Amazon ma la data di uscita è un placeholder

Elden Ring è comparso in queste ore su Amazon Messico, le pagine prodotto del gioco di FromSoftware sono effettivamente attive e disponibili, con la possibilità di effettuare il preordine, la data di uscita però è solamente indicativa,

Su Amazon Messico sono online le pagine di Elden Ring per Xbox One e Elden Ring per PS4, la data di uscita prevista è un generico 31 dicembre 2021, inoltre la copertina riporta solamente il logo senza artwork di alcun tipo.

Sebbene non ci siano altri dettagli sulla vicenda, questo potrebbe voler dire che i principali retailer internazionali si stiano preparando ad aprire effettivamente i preordini di Elden Ring, gioco che dovrebbe arrivare nel 2021, avrebbe quindi senso un nuovo reveal a inizio anno con almeno quattro/sei mesi di campagna marketing per far conoscere meglio il prodotto al pubblico.

Si tratta però solamente di supposizioni e non è detto che quanto riportato corrisponda alla realtà, l'unica certezza nel momento in cui scriviamo è che Elden Ring è prenotabile in Messico nei formati PS4 e Xbox One, nessun cenno su Amazon ad eventuali upgrade gratis o versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, anche se c'è da dire che la pagina prodotto sembra essere provvisoria o comunque non completa.