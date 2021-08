Elden Ring compare su Steam e PlayStation Store, svelato il supporto VR su PS4 e PS5?

Come segnalato da Gematsu, Elden Ring è comparso su Steam e PlayStation Store, il gioco di FromSoftware è presente nei rispettivi store e può essere messo nelle liste dei desideri, c'è però una particolarità che ha colpito i giocatori più attenti...

La pagina Steam non presenta ancora i requisiti di sistema e si limita a riportar la sinossi del gioco di FromSoftware:"Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell'Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell'Interregno. Un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Esplora l'ignoto e combatti minacce mortali in un mondo in cui la sopravvivenza è una conquista."

Da Steam apprendiamo la presenza dei sottotitoli in italiano, ben più interessante è però la pagina di Elden Ring sul PlayStation Store, dove si parla del supporto multiplayer online fino a quattro giocatori e della compatibilità con PlayStation VR e con l'AIM Controller. Con ogni probabilità si tratta di un errore, la pagina non sembra essere ancora definitiva e al momento è solamente possibile aggiungere il gioco alla wishlist, ma non preordinarlo. Elden Ring è atteso per gennaio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.