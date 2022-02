Elden Ring sarà compatibile con Steam Deck? La risposta arriva da SteamDB

Ci separano solo poche ore dal debutto di Elden Ring e dall'arrivo delle prime email di Valve per permettere agli utenti di effettuare l'acquisto di uno Steam Deck. A tal proposito, sono emerse le prime informazioni sulla compatibilità del gioco FromSoftware con la console Valve.

Sebbene non vi siano annunci ufficiali da nessuna delle due parti, la risposta all'annosa questione è arrivata grazie ad un aggiornamento silenzioso del database di Steam. Alcuni utenti hanno infatti analizzato le ultime modifiche apportate alla pagina del prodotto sul portale SteamDB, sul quale è stato evidenziato che il titolo sarà compatibile con Steam Deck. Purtroppo non si conoscono i dettagli precisi su quali saranno le prestazioni della console portatile con il gioco, ma possiamo ipotizzare che il target sia quello di 30fps a 720p con un livello di dettaglio medio/basso. Si tratta ovviamente solo di previsioni e per scoprire com'è che il gioco girerà sul Deck dovremo attendere il suo arrivo tra le mani dei videogiocatori o qualche test dei content creator attualmente in possesso della macchina.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il video con i primi 23 minuti di gameplay di Elden Ring, già considerato il nuovo capolavoro FromSoftware.