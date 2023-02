Elden Ring compie un anno: i fan celebrano l'evento e sperano nei DLC

È trascorso un anno dal lancio di Elden Ring, il kolossal open world di FromSoftware che ha appena superato le 20 milioni di copie distribuite. Per l'occasione Bandai Namco ha organizzato uno streaming su Twitch, nel corso del quale un gran numero di fan ha chiesto lumi sulla rumoreggiata espansione di Elden Ring.

Tra gli spettatori dell'evento, infatti, sono stati in tanti a manifestare il proprio desiderio di esplorare delle aree inedite dell'Interregno e di vivere delle nuove avventure nei panni del Senzaluce.

Il coro levatosi su Twitch ha già raggiunto i social e i forum più frequentati: nel momento in cui scriviamo, un numero sempre maggiore di appassionati si sta riversando in rete per pubblicare post che sottolineano, appunto, il grande interesse per una possibile espansione 'maggiore' di Elden Ring.

C'è anche chi, giustamente o meno, si dice deluso per la mancata presentazione di questo rumoreggiato DLC proprio in coincidenza delle celebrazioni organizzate da Bandai Namco, oppure con un messaggio di FromSoftware accompagnato da un teaser o anche solo dalla conferma del suo effettivo sviluppo.

Ad ogni modo, nelle scorse settimane il modder, programmatore e creatore di contenuti Lance McDonald ha suggerito l'arrivo un grosso DLC di Elden Ring: il noto 'scopritore di segreti soulslike' ha tratto spunto proprio dalle sue ricerche sui tanti segreti e contenuti inutilizzati dell'Interregno per sostenere che FromSoftware sta dando forma a un'espansione di generose dimensioni. Staremo a vedere.



Sapevate che Elden Ring ha vinto il GOTY ai D.I.C.E. Awards 2023?