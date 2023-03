Elden Ring compie un anno: numero di morti, boss più difficili e altro in un'infografica

ELden Ring ha ufficialmente compiuto un anno e, visto il successo incredibile riscosso dal gioco a livello globale, FromSoftware e Bandai Namco non potevano che celebrare questo evento. A tal proposito, sviluppatore e publisher hanno deciso di pubblicare alcuni numeri riguardanti i record in positivo ed in negativo raggiunti dal soulslike.

Ovviamente la statistica più interessante riguarda il numero di morti, visto che ad oggi i giocatori sono stati sconfitti ben 9 miliardi di volte e non sempre è stata colpa di un avversario. Ecco di seguito le principali cause di morte in Elden Ring:

Nemici e NPC - 69%

Status alterati - 15%

Cadute - 14%

Altro giocatore nel PvP - 2%

In totale, i giocatori hanno affrontato i boss ben 5,9 miliardi di volte e i cinque avversari che sono stati combattuti più volte sono i seguenti:

Malenia, Blade of Miquella - 329 milioni di volte Margit, The Fell Omen - 281 milioni di volte Limgrave Tree Sentinel - 277 milioni di volte Radagon of the Golden Order - 148 milioni di volte Starscourge Radahn - 139 milioni di volte

Passando invece agli incantesimi, sembrerebbe che quelli preferiti dai giocatori di Elden Ring siano Rock Sling, Crystal Torrent, Glintstone Pebble, Greatblade Phalanx e Rotten Breath. Invece i miracoli più gettonati sono Blessing of the Erdtree, Bestial SLing, Golden Vow, The Flame of Frenzy e Bestial Vitality.

Davvero interessanti sono anche i dati emersi in merito alle funzionalità online, molto usate dagli utenti ma più per la cooperativa che per il PvP. Del miliardo di evocazioni, infatti. solo il 12% sono invasioni e il restante 88% è per le collaborazioni.

