Elden Ring completato in meno di 30 minuti, Distortion2 batte il suo stesso record

Nel weekend Distortion2 h finito Elden Ring in 33:55 minuti, non abbiamo quasi fatto in tempo a riportare la notizia che lo speedrunner ci aggiorna su una nuova run con un tempo ancora più basso... inferiore ai 30 minuti, incredibile ma vero.

Nello specifico il gioco di FromSoftware è stato completato in 28:59 minuti, di fatto si tratta del primo speedrunner di Elden Ring a scendere sotto i trenta minuti e siamo sicuri che in molti stiano già cercando di abbassare questo tempo, anche Distortion2 crede sia possibile fare di meglio e ci riproverà, solamente la scorsa settimana ha finito Elden Ring tre volte partendo da un tempo superiore ai 40 minuti per scendere a poco meno di mezz'ora.

Per quanto a noi comuni mortale possa sembrare un tempo incredibile, c'è da dire che Distortion 2 è un vero professionista delle Speedrun della serie Souls e in passato si è distinto per gli ottimi risultati ed i molti record ottenuti su Dark Souls, Dark Souls II, Dark Souls III, Sekiro Shadows Die Twice e Bloodborne, la storia sembra ora destinata a ripetersi anche con Elden Ring, l'ultimo progetto nato dalla mente di Hidetaka Miyazaki, in collaborazione con George R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.