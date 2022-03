Elden Ring completato in poco meno di 34 minuti, il nuovo record assoluto

Continua la corsa (è il caso di dirlo) al tempo record per il completamento di Elden Ring, questa volta a salire agli onori della cronaca è Distortion2, celebre speedrunner di Dark Souls, che ha completato il nuovo gioco FromSoftware in 33 minuti e 55 secondi.

Una run molto interessante quella di Distortion2, che per provare a battere il record scegliere la classe Samurai, da notare come lo speedrunner dimostri di conoscere molto bene la mappa e la posizione dei nemici, non venendo mai tradito dalla presenza di questi ultimi.

Distortion2 non è nuovo a queste imprese e la scorsa settimana aveva già completato Elden Ring due volte, la prima in poco meno di 50 minuti e la seconda in meno di 37 minuti, abbassando poi ulteriormente il tempo a 33:55, a conferma di come ci siano ancora margini di miglioramento. Qualcuno riuscirà a completare il gioco in meno di mezz'ora? Magari sarà proprio Distortion 2 a tentate l'impresa nei prossimi giorni.

Il gioco FromSoftware è troppo difficile per voi? Arrivano le prime mod per rendere Elden Ring più facile, Miyazaki ha ribadito che una modalità più facile non arriverà mai, la community si è allora ingegnata per abbassare il livello di difficoltà e rendere il gioco accessibile anche ai meno esperti.