Elden Ring è già completo e arriverà a breve anche su PS5 e Xbox Series?

È ormai trascorso un bel po' di tempo dall'ultima presentazione di Elden Ring, il nuovo ed attesissimo progetto di From Software in sviluppo sotto la supervisione del creatore de Il Trono di Spade. Stando agli ultimi rumor, però, a breve potremmo tornare a sentir parlare del gioco.

Secondo l'utente Neogaf Arctos, che gode di una buona reputazione sul celebre forum e possiede un account attivo da più di tre anni, il titolo è ormai completo ed è attualmente in fase di polishing in attesa di fare il proprio debutto sugli scaffali nel corso degli ultimi mesi dell'anno corrente. Arctos parla di un'uscita fissata al Q3 dell'anno fiscale giapponese, ovvero tra il 1 ottobre 2020 e l'ultimo giorno dell'anno. Viste le tempistiche, l'utente ha anche svelato il possibile arrivo di un update in grado di scatenare le potenzialità tecniche del gioco sull'hardware di prossima generazione, Xbox Series X e PlayStation 5, sulle quali il titolo potrebbe persino raggiungere il tanto agognato obiettivo dei 60 fotogrammi al secondo ad una risoluzione 4K. Tutte queste informazioni vanno al solito prese con le pinze e per scoprire quale sarà l'effettivo periodo di lancio del titolo bisognerà attendere un annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori, magari proprio durante uno degli eventi di presentazione di Microsoft o Sony previsti per le prossime settimane.

