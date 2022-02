Elden Ring dove comprarlo al prezzo più conveniente?

Febbraio è il mese di Elden Ring, se non avete ancora effettuato il preordine del nuovo gioco di FromSoftware e state cercando una offerta vantaggiosa, ecco quali sono le migliori occasioni per comprare Elden Ring a prezzo scontato al day one.

Nel momento in cui scriviamo Elden Ring Launch Edition per PS5 è in offerta su Amazon a 64.99 euro mentre le altre versioni sono vendute a prezzo pieno (69.99 euro per PS4 e console Xbox, 59.99 euro per PC), questa edizione include oltre al gioco anche un poster, un set di cartoline, foglietto di adesivi e una toppa in tessuto, il tutto racchiuso in una confezione di qualità premium.



Da GameStop non ci sono offerte per Elden Ring in questo momento ma ricordatevi che potete risparmiare sull'acquisto o sul preordine portando indietro i vostri giochi e accessori usati in negozio. Infine vi suggeriamo di controllare su eBay, in questo momento il prezzo più basso per Elden Ring è di 57.99 euro per la versione PS4 (con upgrade gratis per PlayStation 5) con poster a colori, adesivi, toppa e cartoline illustrate.



Vi ricordiamo che effettuando il preordine di una qualsiasi edizione del gioco riceverete anche la guida digitale di Elden Ring e l'accesso anticipato al gesto bonus L'Anello.