Elden Ring in concerto: lo spettacolo jazz A Night in the Lands Between ha una data

Il trionfo di Elden Ring ai Japan Game Awards fa da sfondo alla nuova iniziativa promossa da Bandai Namco per celebrare le gesta dei Senzaluce e l'incredibile lavoro svolto da FromSoftware. I fan del kolossal soulslike sono invitati a partecipare al concerto "A Night in the Lands Between".

L'evento organizzato dal publisher giapponese si terrà nella Bourbon Room di Los Angeles e vedrà la partecipazione della leggenda del jazz Kenny Garrett e il trombettista emergente Takuya Kuroda.

I due musicisti trarranno spunto dai brani più evocativi della colonna sonora di Elden Ring per reimmaginarli in chiave jazz, dando così modo agli appassionati di vivere nuove emozioni immergendosi ancora una volta nelle atmosfere dell'Interregno.

Il concerto Elden Ring A Night in the Lands Between si terrà nella giornata di sabato 3 dicembre con due spettacoli dal vivo e in streaming previsti alle 03:00 e 07:00 del fuso orario italiano. La prevendita dei biglietti per assistere al concerto (sia di persona che in streaming) è già attiva sul sito aperto per l'occasione da Bandai Namco. Gli organizzatori dell'evento promettono inoltre di rendere disponibile l'intero spettacolo con un video on demand dal prezzo di 15 dollari.

Ad accompagnare la tromba e il sax contralto dei due jazzisti ci sarà un gruppo di musicisti che contribuirà a rendere ancora più immersiva l'esperienza musicale promessa dagli organizzatori del concerto che si terrà ad Hollywood a fine 2022. Già che ci siamo, vi lasciamo in compagnia di questo nostro speciale su Elden Ring e le migliori storie dell'Interregno.