Elden Ring senza confini: un fan lo trasforma in un cabinato da sala giochi

Elden Ring si è imposto tra i giochi più popolari del 2022 già subito dopo il lancio avvenuto lo scorso 25 febbraio, divenendo fonte d'ispirazione per tantissimi fan che hanno dato libero sfogo alla propria fantasia creando piccole opere e progetti collegati all'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki.

Se qualcuno ad esempio ha creato uno spettacolare Demake a 16-bit di Elden Ring, c'è anche chi si è spinto fino al punto di personalizzare un cabinato da sala giochi per far funzionare proprio l'opera targata FromSoftware. A mostrarlo su Reddit è stato l'utente Linophryne, con tanto di schermata principale regolarmente visualizzata sullo schermo del coin-op. Bisogna tuttavia specificare che il cabinato non è stato pensato e costruito da zero per Elden Ring, ma è in verità una versione modificata dell'iconico sistema di Street Fighter II.

Ciò però non toglie che l'idea di giocare Elden Ring attraverso un coin-op ha affascinato non poco l'utenza, al punto che alcuni fan hanno chiesto allo stesso Linophryne di farci un'intera run proprio per vedere come funziona il gioco su questo specifico hardware. Il creatore ha inoltre specificato che i pulsanti della macchina sono collegati ad un controller USB che permetterebbe dunque l'esecuzione corretta di tutti gli input principali.

Se davvero ce ne fosse la possibilità, vi piacerebbe giocare Elden Ring in versione arcade? Magari usando Guts di Berserk ricreato in Elden Ring, così da aumentare ulteriormente l'epicità della partita.