Elden Ring a confronto su PS5, Xbox Series X|S e PC: dove gira meglio?

Il canale YouTube specializzato ElAnalistaDeBits non ha perso tempo e ha subito pubblicato una video analisi tecnica delle versioni PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC di Elden Ring.

In termini di peso, con i suoi 44,8 GB l'edizione PS5 risulta essere la più snella del lotto. Sulle due console di casa Microsoft occupa 48,9 GB, mentre su PC supera di un pelo i 50 GB. Sulle console di nuova generazione Elden Ring offre due modalità grafiche:

Xbox Series S

Qualità: 1440p con framerate sbloccato

Performance: 1080p fino a 60fps

Xbox Series X

Qualità: 2160p con framerate sbloccato

Performance: 1620p fino a 60fps

PlayStation 5

Qualità: 2160p con framerate sbloccato

Performance: 1620p fino a 60fps

ElAnalistaDeBits considera un errore la decisione di non impostare un limite massimo a 30fps in modalità Qualità, dal momento che, pur superando tale soglia, il framerate risulta sempre molto incostante. Ad esempio, nella sezione testata su PS5, il gioco oscilla dai 36fps ai 45fps, risultando poco piacevole per l'occhio. Anche la modalità Performance risulta essere imperfetta, poiché nessuna console è in grado di garantire un framerate perfetto a 60fps. In questo caso, secondo ElAnalistaDeBits sarebbe stato meglio impostare la risoluzione a 1440p, piuttosto che a 1620p.

La versione PS5 di Elden Ring presenta un framerate mediamente superiore rispetto a Xbox Series X, tuttavia quest'ultima può compensare ampiamente con il Variable Refresh Rate (VRR), una tecnologia assente sulla console Sony. Il canale YouTube consiglia ai giocatori in possesso di un display VRR di optare per la versione Xbox Series X. I giocatori PlayStation 5 interessati esclusivamente alla fluidità possono ottenere una presentazione perfetta a 60fps con un trucchetto, ossia facendo girare la versione PS4 di Elden Ring in retrocompatibilità: in questo modo il gioco gira senza alcun incertezza ad una risoluzione pari a 1800p (con temporal reconstruction) rinunciando tuttavia alle migliorie grafiche dell'edizioni next-gen.

I tempi di caricamento più rapidi sono stati registrati su PC (con un disco Nvme m.2 SSD) e PS5. Su tutte le console è presente uno spiacevole effetto di pop-in alla vegetazione alta, problema mitigato su PC da una distanza di visualizzazione maggiorata. Tutte le versioni testate presentano una risoluzione delle texture simile. La qualità su PC dipende chiaramente dalla configurazione utilizzata: per la video analisi è stata utilizzata una macchina composta da una GPU RTX 3080 e 32GB of RAM (risoluzione 4K). Tuttavia, neppure il PC è tuttavia esente dai problemi alle performance, che FromSoftware ha promesso di risolvere quanto prima (un modder, intanto, ha creato una mod che permette ad Elden Ring di superare i 60fps).