Elden Ring conquista Phil Spencer: c'è la spada del Senzaluce sulla mensola dell'ufficio!

Collegatosi dal suo ufficio nel corso della cerimonia dei BAFTA 2022 che hanno premiato Returnal Gioco dell'Anno, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha sorpreso gli spettatori mostrando, sullo sfondo, la spada promozionale di Elden Ring.

Durante il breve filmato confezionato dall'esponente della casa di Redmond per complimentarsi con gli sviluppatori dei giochi candidati, infatti, è stato possibile notare sullo sfondo la comparsa di un nuovo "complemento di arredo" tra le mensole dell'ufficio di Spencer, ossia proprio la spada del Senzaluce.

La soddisfazione di Phil Spencer per Elden Ring, d'altronde, precede di oltre un anno la commercializzazione del capolavoro soulslike di FromSoftware. In occasione di un'intervista concessa a GameSpot nel novembre del 2020, il celebre dirigente di Microsoft riferì di aver provato in anteprima il kolossal GDR edito da Bandai Namco e di averlo ritenuto "il gioco più ambizioso che abbia mai sviluppato Hidetaka Miyazaki, senza ombra di dubbio. Amo i suoi vecchi giochi, ma dopo aver visto le nuove meccaniche di gameplay, l'ambientazione e l'influenza di un'altra mente per quello che riguarda la storia ne sono rimasto davvero colpito. Lo adoro".

In calce alla notizia trovate uno scatto che riprende la spada promozionale di Elden Ring in una delle ormai celebri mensole videoludiche di Phil Spencer al centro di numerose teorie della community e indiscrezioni sulle strategie di Microsoft.