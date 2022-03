Elden Ring conquista tutto il podio italiano: la penisola impazzisce per l'Interregno!

Il nuovo Action RPG di casa FromSoftware sta sbaragliando l'intera concorrenza con Elden Ring che dà battaglia su Steam e sugli store console, conquistando milioni di giocatori in tutto il mondo.

E tra i Senzaluce in viaggio attraverso le lande dell'Interregno non mancano assolutamente gli avventurieri italiani, con le classifiche del nostro Paese che parlano chiaro. Nella settimana compresa tra 21 e 27 febbraio 2022, non c'è infatti stata competizione, con Elden Ring che si è conquistato l'intero podio videoludico della penisola!



A confermarlo sono i dati diffusi da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), che prendendo in considerazione sia il mercato retail sia il mercato digitale hanno eletto l'Action RPG dominatore assoluto della classifica di vendita settimanale, sia su PC sia su console. Di seguito, vi riportiamo i dati:

Classifica PC e console:

Elden Ring (PlayStation 5); Elden Ring (PC); Elden Ring (PlayStation 4);

Classifica Console:

Elden Ring (PlayStation 5); Elden Ring (PlayStation 4); Elden Ring (Xbox Series X|S);

Classifica PC:

Elden Ring; Grand Theft Auto V; Final Fantasy VI Pixel Remastered;

Sul mercato italiano, l'utenza console ha dunque privilegiato la versione PlayStation 5 di Elden Ring, seguita dall'edizione old-gen per PlayStation 4 e da quella next-gen per Xbox Series X e Xbox Series S. Ottime performance anche per il mercato PC, con Elden Ring in prima posizione, seguito dall'immortale GTA V e dall'esordio di Final Fantasy VI Pixel Remastered.