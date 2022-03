Elden Ring e i consigli di Miyazaki ai neofiti: 'Rilassatevi e non temete la morte!'

Dopo aver discusso di ansie e aspettative di Elden Ring con i giornalisti di Famitsu, Hidetaka Miyazaki ha colto l'occasione offertagli dall'intervista per dispensare consigli ai nuovi giocatori di soulslike che stanno esplorando l'Interregno.

Incalzato dai suoi interlocutori a fornire delle indicazioni ai neofiti su come godersi al meglio i primi passi compiuti nell'enorme open world di Elden Ring, il boss di FromSoftware ha invitato i Senzaluce con una scarsa esperienza di avventure soulslike a "cercare di rilassarsi il più possibile e di non temere la morte".

Chi si è cimentato nelle sfide di Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro, infatti, saprà già che la morte del proprio alter-ego non è che un passaggio imprescindibile (a volte persino obbligato) per acquisire l'esperienza necessaria per abbattere i nemici più arcigni e superare gli ostacoli nascosti tra le pieghe di un level design estremamente stratificato.

Lo maestro Miyazaki, d'altronde, ha riflettuto di recente sull'importanza e sul ruolo stesso della morte nei suoi giochi e spiegato come la difficoltà è nel DNA di FromSoftware, un elemento irrinunciabile del gameplay di ogni titolo passato, presente e futuro della compagnia nipponica.

Se siete ancora impegnati a percorrere il sentiero del Senzaluce tra le pericolose lande dell'Interregno, qui trovate una comoda guida con trucchi per giocare a Elden Ring.