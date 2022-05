Elden Ring, i consigli del rapper Post Malone: 'Abbassate la musica!'

Tra gli aspetti da sempre molto elogiati nei giochi di FromSoftware c'è anche la colonna sonora. Elden Ring non fa eccezione, con i suoi sottofondi orchestrali dai toni epici che rendono ancora più coinvolgenti i combattimenti con gli innumerevoli, temibili boss che popolano l'Interregno.

Le musiche dell'opera creata da Hidetaka Miyazaki sono state al centro dell'ultimo intervento del rapper Post Malone durante l'ultimo episodio di Hot Ones. Il presentatore Sean Evans ha chiesto al popolare cantante di parlare della sua passione verso i videogiochi, in particolare per quanto riguarda le loro composizioni musicali; Malone ha quindi citato Elden Ring dicendo all'host, che non l'ha mai giocato, di dargli quanto prima una chance. A sorpresa, però, l'artista spiega che quando ci gioca deve praticamente mettere al minimo il sonoro, in quanto lo trova stressante.

"Abbasso del tutto la musica di Elden Ring perché è folle. E' letteralmente un coro, non uno angelico bensì demoniaco, e sembra che ti dicano 'stiamo per distruggerti', non puoi sopravvivere", ha affermato Post Malone, aggiungendo che "dopo un combattimento tremo così tanto che devo farmi una passeggiata, fumarmi una sigaretta e devo decomprimere".

Il cantante allarga poi il discorso citando quali sono, secondo lui, le migliori composizioni musicali in ambito videoludico, citando The Elder Scrolls V: Skyrim, Super Mario Bros. e The Legend of Zelda tra le migliori che abbia mai sentito. Insomma, Malone dimostra di essere un amante delle colonne sonore dei videogiochi, nonostante il suo complicato rapporto con Elden Ring.

Parlando sempre dell'opera FromSoftware, è stata annunciata la guida di 600 pagine di Elden Ring, prevista per ora solo in Giappone. In tanto un giocatore è riuscito a battere tutti i boss di Elden Ring in un solo colpo, documentando in video la sua impresa.