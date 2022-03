Elden Ring continua a bloccarsi su PC dopo la Patch 1.03? Una mod risolve lo stuttering

Lo stuttering di Elden Ring su PC continua a dare problemi anche dopo la Patch 1.03. Il modder Soupstream ha quindi provato a intervenire per ridurre i fastidiosi stutter e, con il suo ultimo fix amatoriale, afferma di esserci riuscito.

Lanciata su GitHub e ripreso successivamente dalla community di NexusMods per renderne più "agevole" il processo di installazione, la mod 'Elden Ring Stutter Fix' è estremamente leggera (pesa solo 8KB) poiché interviene sul codice del kolossal open world di FromSoftware attraverso un 'semplice' file D3D12 opportunamente modificato.

Una volta scaricato il pacchetto della mod e inserito il file d3d12.dll nella cartella di destinazione scelta per installare Elden Ring, basta avviare il gioco con il Launcher Offline (anch'esso scaricabile come mod) e sperimentare un gameplay senza blocchi o, comunque, con un numero sensibilmente ridotto di stutter. Come per ogni altro contenuto aggiuntivo fan made installato, anche in questo caso l'utilizzo dello Stutter Fix di Soupstream rende impossibile accedere alle funzionalità in rete di Elden Ring, come il sistema delle invasioni, la cooperativa negli scontri con i boss o gli utili messaggi lasciati dagli altri Senzaluce che vagano per l'Interregno.

Chi non vuole rinunciare alle funzioni online di Elden Ring, di conseguenza, deve necessariamente attendere il lancio della patch correttiva ufficiale di FromSoftware su PC. Per testare il fix fan made di Soupstream, se non altro, vi basta aggiungere il file presente nel pacchetto della mod e disinstallarlo dalla cartella di destinazione del gioco per tornare a rigiocare in rete avviando il titolo con il launcher ufficiale o direttamente da Steam. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione finale con voto di Elden Ring.