Elden Ring continua a spopolare: un cosplay del Senzaluce affronta Sepolcride

Con il contributo di George Martin, acclamato e conosciutissimo autore della saga de Il Trono di Spade, From Software ha tirato fuori un'altra perla che sta tenendo incollati decine di migliaia - se non di più - di videogiocatori agli schermi. Elden Ring lancia il Tarnished, o Senzaluce in italiano, in un mondo inedito.

Il viaggio inizia in un mondo tetro, marchio di fabbrica di From Software che non rinuncia mai a un senso di decadenza, stavolta accompagnato da una luce profetica che si staglia sempre al centro della mappa. Sarà questo Senzaluce alla ricerca dell'anello ancestrale, l'Elden Ring, il protagonista controllato dai videogiocatori.

Una figura che ha sempre l'aspetto non definito che ha contraddistinto i protagonisti dei vecchi videogiochi dello studio nipponico e che ha affollato sin dalle prime immagini il materiale promozionale di Elden Ring. Il cosplayer Johnny Goodwill veste l'armatura del Senzaluce in questo cosplay e si lancia in una foresta, magari quella dell'area iniziale Sepolcride, per portare a termine il proprio viaggio. L'armatura scintillante con tanto di spada e scudo sono stati realizzati benissimo e chissà, magari sono le armi giuste per portare a termine con successo le lunghe quest di questo cosplay di Ranni la strega.