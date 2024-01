Elden Ring continua a stupire: c'è chi batte i Boss usando un violino!

I giocatori di Elden Ring riescono sempre a trovare nuovi metodi assurdi per superare le sfide del kolossal targato FromSoftware. C'è ad esempio chi ha battuto Malenia di Elden Ring con la forza del pensiero e chi invece sta provando ad affrontare tutti i boss utilizzando un violino al posto del controller.

A tentare l'ardua impresa è l'utente Tiavioli Gaming, che ha modificato un violino facendo in modo che le corde fossero associate a specifici tasti e potendo in questo modo combattere le numerose insidie dell'Interregno. In una clip vediamo il giocatore cimentarsi con il Guardiano Sepolcrale dell'Albero Madre, riuscendo infine ad abbatterlo in pochi colpi semplicemente suonando le corde giuste al momento giusto. Certo, Tiavioli Gaming ha ovviamente fatto ricorso a vari aiuti, ricorrendo ad esempio all'evocazione Lacrima Riflessa, in ogni caso si tratta lo stesso di una sfida interessante dato l'inconsueto "controller" usato per sconfiggere il boss.

Sul canale Youtube di Tiavioli Gaming è comunque possibile trovare numerose clip della sua run di Elden Ring interamente giocata tramite violino, e che lo vedono cimentarsi con boss, combattimenti e situazioni sempre più complicate proseguendo un poco alla volta. Poco ma sicuro, l'impresa di Tiavioli Gaming è un'altra di quelle che resteranno impresse nella community di Elden Ring.

A questo punto come non ricordare il pesce rosso che ha superato la prima fase di Malenia di Elden Ring? Tutto è possibile nell'Interregno!