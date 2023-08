Elden Ring, continuano le run più bizzarre: il soulslike è stato finito con una torcia

Torniamo con quello che è ormai un appuntamento fisso, ovvero quello dedicato alle gesta più folli dei giocatori di Elden Ring, che continuano a completare il popolare gioco FromSoftware nei modi più bizzarri.

Questa volta non ci sono di mezzo strumenti musicali o strani aggeggi utilizzati al posto del tradizionale controller, ma un malus che il giocatore protagonista di questa run ha deciso di imporsi dall'inizio alla fine della partita. In questo caso, infatti, l'utente ha affrontato l'intera avventura in giro per l'Interregno armato solo di una torcia. L'oggetto infuocato, che come ben saprete se avete giocato il titolo infligge una quantità di danno irrisoria, è stato usato per eliminare sia i nemici più semplici che i boss.

Ovviamente non basta scrivere un post su Reddit per dimostrare di aver compiuto un'impresa del genere e, pertanto, l'utente BartSimBro ha caricato sul social network l'intero video della sua partita. Stando alla testimonianza del giocatore, questa run ha richiesto un lungo periodo d'allenamento e il personaggio non usava alcun talismano. Inoltre le armature indossate erano leggerissime, per consentire al Senzaluce di aver agilità a sufficienza per schivare gli attacchi in arrivo.

