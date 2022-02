Elden Ring, conto alla rovescia agli sgoccioli: parte il preload su Xbox Series X e One!

L'attesa è stata lunga e difficile, ma siamo ormai davvero agli sgoccioli: tra pochi giorni, il conto alla rovescia per il lancio di Elden Ring arriverà al tanto agognato zero, con gli appassionati che potranno partire alla volta delle lande dell'Interregno.

A scandire queste ultime giornate di attesa, ci pensa l'avvio dei preload dell'Action RPG su hardware verdecrociati. Come segnalato infatti da diverse fonti, al momento è possibile procedere con l'avvio del download di Elden Ring, sia su Xbox One sia su Xbox Series X|S. Gli avventurieri che hanno preordinato il gioco su Xbox Store possono dunque ora procedere con il preload, così da farsi trovare pronti a salire in groppa al Torrente allo scoccare del Day One.

A seconda che ci si riferisca alla versione Xbox One o Xbox Series X|S, ovviamente il peso di Elden Ring varia, con la versione next gen che si attesta nello specifico sui 49,04 GB. A tale volume, è probabile che si debba poi aggiungere il peso di una Day One patch, in merito alla quale non si hanno però al momento dei dati certi.



In attesa del prossimo 25 febbraio 2022, ricordiamo che è possibile ottenere 6.000 punti Rewards con l'acquisto di Elden Ring su Xbox Store: un'offerta interessante che resterà attiva solamente per un periodo di tempo molto limitato.