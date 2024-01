Elden Ring Convergence: l'enorme mod gratis si aggiorna alla versione 1.4, ecco le novità

A quasi un anno di distanza dal lancio dell'enorme mod Convergence di Elden Ring, il team di programmatori indipendenti guidato da CouchJockey e AronTheBaron amplia ulteriormente il perimetro ludico e contenutistico di questo ricchissimo DLC amatoriale con l'Update 1.4 scaricabile dalle pagine di NexusMods.

La versione aggiornata dell'espansione fan made del team Convergence rende ancora più profonda e stratificata l'esperienza restituita ai Senzaluce che decidono di cimentarsi nelle sfide inedite offerte da questa mod che stravolge l'Interregno.

Una volta installato, l'Update 1.4 di Convergence apporta tutta una serie modifiche, ottimizzazioni, bilanciamenti e migliorie per 27 nuove classi, per la progressione offerta dalle posizioni di partenza uniche di ciascuna classe e la gestione delle decine di armi e magie inedite da sbloccare esplorando l'Interregno.

Tra le innumerevoli migliorie apportate dal team Convergence troviamo anche la riformulazione dell'IA dei nuovi boss e nuove possibilità per creare talismani e oggetti speciali personalizzati; spazio anche a una revisione dei dungeon, a tantissimi equipaggiamenti originali e a una pletora di sorprese da scoprire visitando i biomi e le regioni in cui si suddivide l'enorme open world di Elden Ring.

In calce e in cima alla notizia trovate il link per scaricare gratis la mod Convergence e un video che passa in rassegna le novità dell'Update 1.4, ma prima vi invitiamo a restare su questi lidi per leggere il nostro speciale su Elden Ring e i mostri più infami e cattivi dell'Interregno.