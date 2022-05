Elden Ring e la coop senza limiti: un video annuncia l'arrivo della mod

Siete stanchi di esplorare l'Interregno da soli e vorreste giocare senza alcun tipo di limite Elden Ring in modalità cooperativa? Sappiate allora che presto sarà disponibile una mod per la versione PC che fa proprio al caso vostro.

La mod in questione prende il nome di Elden Ring Seamless Coop e, stando all'annuncio del suo creatore, nel giro di qualche giorno dovrebbe fare il proprio debutto in una versione non definitiva sulle pagine di NexusMods. Ma cosa fa esattamente questa mod? Leggendo la sua desrcizione, sembrerebbe che l'installazione di tutti i file permetta di giocare in compagnia di altri utenti senza che questi vengano rispediti al loro mondo al momento della morte o della sconfitta del boss e, cosa ancora più importante, attivi l'opportunità di condividere i progressi. In parole povere,la morte di un boss viene conteggiata per chiunque sia in partita, a prescindere da chi sia l'host e chi sia il giocatore ospitato.

Prima di lasciarvi al trailer che mostra tutte le principali caratteristiche della mod per la versione PC del titolo FromSoftware, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sui cambiamenti della mappa di Elden Ring dal lancio ad oggi.

