Elden Ring tra coop e open world: la nuova immagine celebra l'amicizia tra i Senzaluce

FromSoftware pubblica un nuovo, suggestivo scatto dalla dimensione soulslike di Elden Ring che vede per protagonisti i Senzaluce da impersonare nel kolossal action ruolistico e, con loro, i pericolosi scenari da esplorare addentrandoci nell'Interregno.

D'accordo, la nuova cartolina condivisa dagli sviluppatori giapponesi non avrà certo il fascino dell'immagine del Vaso Animato di Elden Ring, ma di certo contribuisce a chiarire un aspetto dirimente dell'esperienza di gameplay: nel corso dell'avventura, la collaborazione tra gli eroi sarà di fondamentale importanza per non soccombere ai pericoli che si celano nell'Interregno.

Gli inequivocabili riferimenti alla cooperativa di Elden Ring li ritroviamo anche nel messaggio che accompagna il nuovo scatto: "L'amicizia tra i Senzaluce è un dono prezioso in questa terra feroce". Come spiegato in passato dal team diretto da Hidetaka Miyazaki, le meccaniche multiplayer di Elden Ring saranno particolarmente profonde e comprenderanno, ad esempio, la possibilità di lasciare dei messaggi "in stile Dark Souls" o di evocare fino a un massimo di due giocatori online per esplorare insieme l'Interregno e combattere i suoi abomini.

Se volete saperne di più sul prossimo, attesissimo soulslike di FromSoftware e Bandai Namco, vi rimandiamo al nostro speciale di Elden Ring tra gameplay abilità crafting e PvP.