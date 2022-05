Elden Ring: che cos'è esattamente l'Interregno?

Un successo oltre ogni aspettativa con 12 milioni di copie vendute a poche settimane dal lancio, Elden Ring ha debuttato tra i giochi più visti sulla piattaforma Twitch, consolidando ulteriormente la già grande fama di From Software come una delle software house di maggior talento nell'attuale panorama videoludico.

Proprio l'ambientazione che fa da sfondo alle avventure del Senzaluce è uno degli elementi più convincenti, ma più misteriosi e meno conosciuti, di tutta l'opera. Facciamo quindi chiarezza su che cos'è esattamente l'Interregno. Prima di procedere oltre, tuttavia, vi avvisiamo che il seguente contenuto contiene spoiler su Elden Ring: se non volete rischiare di rovinarvi l'esperienza vi consigliamo di non proseguire oltre con la lettura.

Elden Ring cos'è l'Interregno

All'interno del gioco non è facile ottenere informazioni riguardanti l'Interregno, la cui natura rimane quindi in parte coperta da un alone di mistero. Quello che sappiamo è che si tratta di un grande regno suddiviso in diverse regioni (ecco la lista di tutte le regioni dell'Interregno di Elden Ring), ciascuna delle quali è governata da un Lord appartenente ad una casata differente. A tenere le redini di tutto l'Interregno era la regina Marika l'Eterna, un personaggio di natura divina responsabile dell'esilio della stirpe dei Senzaluce e dell'evento catastrofico noto come Disgregazione, durante il quale l'Anello Ancestrale venne fatto a pezzi da Marika stessa. L'Interregno è inoltre il luogo nel quale si erge l'Albero Madre, simbolo del potere dell'Ordine Aureo e obiettivo della ricerca di ogni giocatore fin dall'inizio della partita.

All'interno del gioco sono poi citati anche alcuni luoghi che sembrerebbero esistere oltre i confini dell'Interregno, segno che esiste anche un mondo esterno aldilà di quello che conosciamo che potrebbe essere esplorato in futuro tramite eventuali DLC.