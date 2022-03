Elden Ring: che cos'è la misteriosa Carovana che attraversa Sepolcride?

Dopo aver completato la fase introduttiva del nuovo gioco di From Software e aver mosso i primi passi all'interno della zona iniziale dell'Interregno, molti giocatori di Elden Ring potrebbero decidere di dedicarsi all'esplorazione dei dintorni del Lago Agheel, post a nord-est rispetto al Luogo di Grazia presidiato da Varré.

Nei pressi della zona più a nord di questo ampio lago scorre una lunga strada, ben visibile anche dalla mappa se avete recuperato la pergamena dedicata all'area di Sepolcride Ovest, attraversata ciclicamente da una strana e inquietante carovana. Questa processione vede la presenza di un grosso carro nero trainato da due giganti incatenati ad esso, seguito a breve distanza da alcuni gruppi di nemici meno potenti, tra cui semplici popolani armati alla bell'e meglio e alcuni mercenari di Kaiden a cavallo che si occupano della difesa del gruppo.

La prima visione di questa carovana potrebbe spiazzare e scoraggiare i giocatori meno intraprendenti, mentre potrebbe al contrario spingere i più esperti a tentare l'assalto a testa bassa. Nessuna di queste due opzioni è però la scelta migliore: il nostro consiglio è quello di dedicarsi per qualche ora ad altre attività all'interno della regione di Sepolcride in modo da aumentare le vostre capacità offensive e difensive, e solo successivamente tentare l'attacco alla carovana. Per aumentare ulteriormente le vostre probabilità di successo, tuttavia, vi consigliamo di agire silenziosamente e attaccare i difensori cominciando dal fondo, dove si trovano i nemici meno pericolosi. Dopo aver sconfitto i mercenari e i soldati di leva dovrete confrontarci con i due giganti incatenati al carro, che potrete sconfiggere sfruttando movimenti rapidi, anche a cavallo, e una tattica di tipo "mordi e fuggi".

Per trovare facilmente la carovana vi consigliamo di recarvi prima al Luogo di Grazia chiamato Cella delle Rovine del Punto di Passaggio, che si trova poco ad est del bivio situato a nord del Lago Agheel. Se avete problemi a trovare questo Luogo di Grazia vi rimandiamo alla mappa interattiva del mondo di Elden Ring.

Dopo aver eliminato ogni resistenza potrete finalmente ottenere la ricompensa contenuta nel baule posto sul retro del grosso carro: stiamo parlando della Grandascia, un'arma pesante ben 13 chili in grado di infliggere molti danni, ma che richiede ben 30 punti di Forza per essere maneggiata correttamente e risulta quindi adatta per una build basata sulla costruzione di un guerriero forte e con molta tempra. Nei pressi del Lago Agheel si trovano anche altre insidie, tra le quali una pericolosa trappola che potrebbe compromettere la vostra partita in Elden Ring.