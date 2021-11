Elden Ring, ecco cosa cambia da Dark Souls: le novità elencate da PlayStation

Un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog e redatto dal Brand Marketing Manager di Capcom USA, Tim Turi, ci aiuta a fare maggiormente chiarezza sul modo in cui Elden Ring andrà ad evolvere la formula vincente della serie di Dark Souls.

Hidetaka Miyazaki ha definito Elden Ring come la naturale evoluzione della saga dei Souls, e infatti troveremo in questa nuova avventura diversi elementi tratti dal celebre franchise RPG, tra cui: Boss impegnativi, nemici comuni punitivi, backstab e parry, lock-on sugli avversari, la possibilità di salire di livello. Ma in cosa si differenzierà Elden Ring rispetto ai precedenti lavori firmati FromSoftware.

Turi ci presenta una lista delle novità presenti nell'action-RPG a cui ha partecipato anche George R.R. Martin:

Guida della grazia – Scintille di luce scintillanti si estendono dai siti della grazia, offrendo qualche vago suggerimento per dirigere la vostra avventura verso aree affascinanti.

– Scintille di luce scintillanti si estendono dai siti della grazia, offrendo qualche vago suggerimento per dirigere la vostra avventura verso aree affascinanti. Open World – L’Interregno è un vasto mondo aperto, popolato da potenti nemici, tesori nascosti, sotterranei e altri punti di interesse da scoprire. Il terreno espansivo mi ha spinto costantemente a chiedermi cosa potesse esserci all’orizzonte. Grazie alla resistenza, che è illimitata al di fuori del combattimento, mi sono lanciato ogni volta verso la destinazione successiva.

– L’Interregno è un vasto mondo aperto, popolato da potenti nemici, tesori nascosti, sotterranei e altri punti di interesse da scoprire. Il terreno espansivo mi ha spinto costantemente a chiedermi cosa potesse esserci all’orizzonte. Grazie alla resistenza, che è illimitata al di fuori del combattimento, mi sono lanciato ogni volta verso la destinazione successiva. Mappa – Questo strumento chiave semplifica l’esplorazione nel mondo più aperto, preservando l’elemento chiave della scoperta. Raccogliete i frammenti per completare i dettagli del terreno sulla vostra mappa e viaggiate velocemente verso i siti della grazia dovunque siate, tranne che dagli interni dei sotterranei. Potete anche rilasciare un segnalatore sulla mappa per aiutarvi nell’esplorazione.

– Questo strumento chiave semplifica l’esplorazione nel mondo più aperto, preservando l’elemento chiave della scoperta. Raccogliete i frammenti per completare i dettagli del terreno sulla vostra mappa e viaggiate velocemente verso i siti della grazia dovunque siate, tranne che dagli interni dei sotterranei. Potete anche rilasciare un segnalatore sulla mappa per aiutarvi nell’esplorazione. Ampolle di ricarica – Ora avete più controllo sulle bevande rigeneranti. Dividete le cariche delle ampolle tra i Flask of Crimson Tears che ripristinano HP o i Flask of Cerulean Tears che ripristinano FP, per le abilità e la stregoneria.

– Ora avete più controllo sulle bevande rigeneranti. Dividete le cariche delle ampolle tra i Flask of Crimson Tears che ripristinano HP o i Flask of Cerulean Tears che ripristinano FP, per le abilità e la stregoneria. Saltare (!) – A differenza della natura radicata dei giochi Souls del passato, un nuovo salto vi consente di superare gli ostacoli sul campo. Inoltre, potete eseguire un potente attacco in salto in qualsiasi momento della battaglia.

(!) – A differenza della natura radicata dei giochi Souls del passato, un nuovo salto vi consente di superare gli ostacoli sul campo. Inoltre, potete eseguire un potente attacco in salto in qualsiasi momento della battaglia. Ciclo giorno/notte – Il sole sorge e tramonta, creando diverse atmosfere mentre esplorate l’Interregno. Vedere il sole rosa che tramonta sulle acque tranquille di una palude è uno spettacolo accattivante. Si possono manifestare anche eventi meteorologici transitori, come una tempesta, per cambiare un po’ l’atmosfera.

Tutto questo, senza dimenticare l'introduzione di un crafting più esteso ed attivo anche sul campo di battaglia, la presenza dei dungeon secondari, il destriero evocabile, l'esplorazione maggiormente verticale grazie anche ai danni da caduta notevolmente ridotti, la possibilità di fuggire durante i combattimenti sfruttando la vastità dell'open world. Trovate ulteriori dettagli seguendo questo indirizzo.

Elden Ring sarà pubblicato il 25 febbraio 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Sulle nostre pagine potete gustarvi un video gameplay in italiano tratto dalla Beta. Il Network Test avrà ufficialmente inizio venerdì 12 novembre.