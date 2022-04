Elden Ring: cosa sono e come funzionano le Ceneri di Guerra

Nell'Interregno di Elden Ring c'è una grande varietà di armi, stregonerie, incantesimi, evocazioni e abilità per poter affrontare ad armi pari le numerose ostilità che proveranno ad ostacolare il nostro cammino.

In particolare sono molto utili le Ceneri di Guerra, abilità speciali che possono essere assegnate ad armi, bastoni magici e scudi e permettono di sbloccare nuove mosse di combattimento, utili per personalizzare ulteriormente la vostra build.

In Elden Ring esistono decine, se non centinaia, di Ceneri di Guerra differenti. Molte di esse potranno essere recuperate come drop dai cadaveri o rinvenute all'interno dei bauli; altre si possono invece acquistare spendendo rune presso diversi personaggi secondari sparsi per il mondo il gioco.

Ogni Cenere di Guerra possiede un nome, una descrizione e un costo predefinito in termini di punti mana, necessari per attivarla dopo averla equipaggiata. Molte di queste abilità permettono di effettuare uno o più attacchi extra successivi al primo, che può essere effettuato premendo nuovamente il tasto dedicato come indicato nella descrizione, a patto ovviamente di avere i punti mana necessari per farlo.

Come equipaggiare una Cenere di Guerra

Dovrete riposare ad un Luogo di Grazia e selezionare l'opzione corrispondente dal menu contestuale, oppure recarvi dal fabbro Hewg alla Rocca della Tavola Rotonda. Dopo aver scelto la Cenere che volete applicare, selezionate l'arma o l'oggetto desiderato tra quelli che avete a disposizione, dopodiché vi basterà confermare per completare l'operazione. Dallo stesso menu potrete anche rimuovere uno di questi poteri senza necessariamente sostituirlo con un altro, in modo da togliere ogni capacità speciale all'oggetto in questione.

Rimuovendo o sostituendo una Cenere di Guerra da un'arma o uno scudo, comunque, non la perderete per sempre: essa ritornerà invece all'interno del vostro inventario, pronta per essere riutilizzata in futuro. Questa comoda meccanica è stata studiata per invogliare i giocatori a sperimentare molte build differenti, e anche noi consigliamo di sfruttare questa possibilità per trovare l'abilità più adatta a voi.

Come usare le Ceneri di Guerra

Per utilizzarla in combattimento vi basterà premere il tasto LT (su Xbox) o L2 (su PlayStation). Nel caso in cui sia l'oggetto nella mano destra che quello nella mano sinistra siano equipaggiati con delle Ceneri di Guerra, la pressione di LT o L2 farà scattare l'effetto della Cenere applicata all'arma nella mano sinistra. Per aggirare questo problema dovrete prima utilizzare a due mani l'arma desiderata (se non sapete come fare potete consultare la nostra guida su come equipaggiare le armi a due mani in Elden Ring), e solo successivamente premere LT o L2.

Come duplicare le Ceneri di Guerra

Nel caso in cui vogliate per un qualche motivo applicare su due oggetti diversi la stessa Cenere di Guerra, sarete felici di sapere che esiste un modo per ottenere dei duplicati di queste speciali abilità. Avrete bisogno di alcune Ceneri di Guerra Perdute: spendendo uno di questi oggetti dal fabbro Hewg potrete scegliere una delle Ceneri di Guerra in vostro possesso e crearne un duplicato, da utilizzare a vostro piacimento.

Ricordiamo che molte delle Ceneri di Guerra presenti nel gioco hanno subito buff e nerf nell'ambito dei cambiamenti apportati dalla patch 1.04 di Elden Ring, da consultare quindi che avere un quadro chiaro di tutto i cambiamenti apportati da FromSoftware.