Elden Ring, cosa rivela il gameplay trailer leak? Tutti i dettagli in video!

È ormai ufficialmente in circolo nella community videoludica una vera e propria "febbre da Elden Ring", con il nuovo gioco From Software che continua ad essere attesissimo.

A scatenare gli appassionati dei lavori del team autore di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice ci ha pensato un improvviso leak approdato in rete nel corso della giornata di lunedì 1 marzo. Dopo che diversi insider e giornalisti videoludici avevano riferito di aver avvistato un video leak all'interno di chat private, quest'ultimo è infine divenuto disponibile anche al grande pubblico. Originariamente approdato in rete unicamente in bassissima risoluzione, il trailer leak di Elden Ring è stato portato a 720p grazie all'utilizzo di IA da parte degli appassionati.

Al momento, non è certo che quanto trapelato sia effettivamente autentico - in toto o in parte - né si hanno informazioni su quale build potrebbe effettivamente rappresentare. In attesa di certezze o smentite da parte di Bandai Namco o From Software, la Redazione ha provato ad analizzare con attenzione i dettagli visibili nei video leak. I risultati della nostra disamina non potevano che essere raccolti in un filmato dedicato alle possibili caratteristiche di gameplay del tanto atteso Elden Ring: potete trovarlo direttamente in apertura a questa news oppure sul Canale YouTube di Everyeye.