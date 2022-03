Elden Ring: ecco cosa succede eliminando uno degli NPC più particolari

Elden Ring è ormai disponibile da qualche settimana e i tantissimi giocatori che stanno vivendo l'avventura del Senzaluce non si stanno risparmiando quando si parla di esperimenti. Uno di questi riguada un personaggio molto particolare, la cui morte ha commosso la community del titolo FromSoftware.

Il protagonista di questa storia è Miriel, una tartaruga gigante che indossa un cappello simile a quello del Papa e con cui il giocatore può interagire per acquistare una serie di oggetti. Per comprendere cosa accade a chi prova ad attaccare questo piacevole NPC, uno youtuber ha deciso di sacrificare la propria partita per documentare l'evento in video e la sua scoperta ha subito fatto il giro dei social. A differenza di quanto ci si aspetterebbe, Miriel non reagisce ai colpi del Senzaluce e, sebbene abbia i poteri per rispondere, attende in un triste silenzio che giunga la sua ora per mano del protagonista, così da lasciare a terra un paio di oggetti comuni per il crafting e la campanella con cui il Senzaluce può interagire per accedere al negozio anche in seguito alla morte di un NPC.

Prima di lasciarvi al triste video che mostra la morte di Miriel per mano dello youtuber, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa è stato pubblicato un nuovo update di Elden Ring che dovrebbe sistemare la corruzione dei salvataggi a causa delle invasioni di hacker.