Elden Ring: tutte le cose da fare prima di iniziare il New Game Plus

Avete completato Elden Ring e volete iniziare un nuovo viaggio nell'Interregno grazie al New Game Plus? Allora non potete perdervi la lista delle cose da fare prima di una seconda run nel gioco FromSoftware.

Tutte le cose da fare prima del New Game Plus

Di seguito trovate la lista completa delle cose che andrebbero fatte in Elden Ring prima di dare il via ad una seconda run:

Raccogliete tutti i materiali utili per i potenziamenti delle armi e acquistate quelli in vendita presso i mercanti

Utilizzate le risorse in vostro possesso per aumentare l'efficacia delle vostre armi migliori

Raccogliete pergamente e manuali da consegnare ai mercanti di incantesimi e portategliele

Acquistate ogni singolo incantesimo o miracolo presso i mercanti

Acquistate gli oggetti unici in vendita presso i mercanti dell'Interregno

Raccogliete o acquistate tutte le versioni della Convallaria Spettrale e della Convallaria Sepolcrale, utili per potenziare le ceneri di evocazione

Eliminate ogni singolo drago per ottenerne il cuore

Usate i cuori di drago per acquistare gli incantesimi all Chiesa della Comunione Draconica e alla Cattedrale della Comunione Draconica

Trovate tutte le Lacrime di Larva, utili per ridistribuire i punti statistica più volte nel corso del gioco

Raccogliete ogni singola Chiave della Spada di Pietra, l'oggetto che serve per accedere ai dungeon e aprire alcune scorciatoie

Ottenete tutte le armi con le Rimembranze dei Boss

Accedete a tutti i Mausolei Erranti

Trovate tutti i kit per il crafting

Raccogliete ogni singolo vaso rotto e gli altri oggetti utili per il crafting di consumabili

Trovate tutti i Semi d'Oro per aumentare al massimo il quantitativo di Ampolle trasportabili

Raccogliete tutti i Talismani (non lasciatevi sfuggire il Talismano dello Scarabeo d'Oro)

Non perdetevi nessuna Lacrima Sacra, così da migliorare le capacità curative o di ripristino dei PA delle Ampolle

Prima di iniziare con il New Game Plus potete anche sbizzarrirvi ad eliminare i vari personaggi, così che possiate ottenerne l'equipaggiamento esclusivo. Non preoccupatevi, le terribili azioni che state per compiere non verranno ricordate dai personaggi nella seconda run.